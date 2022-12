Visite de l’exposition « La Tendresse Subversive » Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visite de l’exposition « La Tendresse Subversive » Frac Centre – Les Turbulences, 7 janvier 2023, Orléans. Visite de l’exposition « La Tendresse Subversive » 7 – 28 janvier 2023, les samedis Frac Centre – Les Turbulences

Sur réservation, 4€ par personne

Pour découvrir le Frac et ses expositions, des visites commentées sont organisées tous les samedis ! handicap moteur mi Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://bit.ly/3BnOM1k »}, {« link »: « http://bit.ly/frac-reservations »}] Cette rencontre conviviale vous invite à poser un regard curieux sur les œuvres, à vous poser des questions, à échanger et à partager vos expériences et vos émotions autour de l’exposition « La Tendresse Subversive ». En savoir plus sur l’exposition Tarif : 4€ par personne

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T15:30:00+01:00

2023-01-28T17:00:00+01:00 Frac Centre

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Frac Centre - Les Turbulences Adresse 88 rue du Colombier 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Frac Centre - Les Turbulences Orléans Departement Loiret

Frac Centre - Les Turbulences Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Visite de l’exposition « La Tendresse Subversive » Frac Centre – Les Turbulences 2023-01-07 was last modified: by Visite de l’exposition « La Tendresse Subversive » Frac Centre – Les Turbulences Frac Centre - Les Turbulences 7 janvier 2023 Frac Centre - Les Turbulences Orléans orléans

Orléans Loiret