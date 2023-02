Unidentified Flying Object (UFO), performer l’architecture Frac Centre – Les Turbulences, 4 janvier 2023, Orléans.

Unidentified Flying Object (UFO), performer l’architecture 4 janvier – 31 décembre Frac Centre – Les Turbulences

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

En collaboration avec l’Université catholique de Louvain.

À l’occasion de la parution de l’ouvrage UNIDENTIFIED FLYING OBJECT for contemporary architecture : UFO’s experiments between political activism and artistic avant-garde, le Frac Centre-Val de Loire organise une exposition monographique présentant les œuvres du groupe d’architectes UFO, issues de sa collection et d’archives privées. Perturbateur et activiste, le groupe UFO incarne une tendance de l’architecture radicale italienne engagée dans le réel et sa réappropriation, particulièrement représentative de la collection du Frac Centre-Val de Loire.

La publication de l’ouvrage UNIDENTIFIED FLYING OBJECT for contemporary architecture : UFO’s experiments between political activism and artistic avant-garde est soutenue par the Italian Council, Directorate-General for Contemporary Creativity, Italian Ministry of Culture, sous la direction scientifique du professeur Beatrice Lampariello, et la co-direction éditoriale de Andrea Anselmo et Boris Hamzeian (False Mirror Office).

Commissaires de l’exposition :

Beatrice Lampariello, Université catholique de Louvain

Andrea Anselmo et Boris Hamzeian, False Mirror Office

Nabila Metaïr et Abdelkader Damani, Frac Centre-Val de Loire

Vue de l’exposition UFO, 2022. Frac Centre-Val de Loire