Grand Atelier des vacances de Noël Frac Centre – Les Turbulences, 17 décembre 2022, Orléans.

2 € ou gratuit avec le Pass, à partir de 4 ans, sans réservation

Si vous veniez au Frac en famille pendant les vacances ? Nous vous proposons plusieurs activités pour passer de bons moments ensemble. handicap moteur mi

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Tous les après-midis des vacances, des ateliers autour de Noël sont à réaliser en lien avec les expositions. Restez le temps que vous souhaitez, les activités sont en continu :

– un village illuminé fait de petites maisons à décorer, inspiré par le travail d’Anila Rubiku

– une décoration pour votre sapin, à partir de l’œuvre I talked to the birds but they don’t listen to me de cette même artiste

– une carte de vœux à coloriée, basée sur les dessins de Laure Tixier

Du samedi 17 décembre au vendredi 30 décembre

Tous les jours (sauf fermeture les lundis et mardis) en continu de 14 h à 18 h (dernier démarrage d’activité à 17 h 30). Fermeture exceptionnelle les 24-25 décembre et 31-1er janvier.

Frac Centre-Val de Loire