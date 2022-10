Rencontre avec Najat Vallaud-Belkacem Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Entrée libre, réservation possible

Aujourd'hui directrice France de l'ONG de solidarité internationale ONE, Najat Vallaud-Belkacem a successivement exercé les fonctions de ministre des Droits des Femmes, et de l'Éducation Nationale, ainsi que porte-parole du gouvernement. En discussion avec Abdelkader Damani, directeur du Frac, elle reviendra sur son engagement social et politique pour définir les nouvelles conditions du vivre ensemble. Nous explorerons, entre autre, les idées de son livre La Société des vulnérables, leçons féministes d'une crise, co-écrit avec la philosophe Sandra Laugier.

Réservation conseillée

Retrouvez le programme des Nocturnes Féministes : https://bit.ly/3S7yhfF

