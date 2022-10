Bientôt tous éco-anxieux? Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Bientôt tous éco-anxieux? Mercredi 19 octobre, 18h00 Frac Centre – Les Turbulences, Orléans.

Entrée libre

Face au dérèglement climatique et aux conséquences qui en découlent, un trouble anxieux d'un nouveau genre s'est emparé d'une partie de la population : l'écoanxiété. Si tout le monde est concerné ces questions, nous ne sommes-nous pas tous en proie au même ressenti. Les jeunes sont particulièrement touchés par l'éco-anxiété. Certaines personnes, au contraire, choisissent délibérément de se mettre à distance de ces considérations, dans un souci de protection.

Hélène Jalin, psychologue clinicienne et ancienne ingénieur agronome reconvertie, réalise actuellement une thèse sur le sujet de l’anxiété climatique – ou éco-anxiété -. au sein de l’Université de Nantes. Dans ce cadre, elle a pour objectif d’appréhender les facteurs psychologiques qui expliquent l’éco-anxiété et son lien avec l’adoption de comportements bénéfiques pour l’environnement. Également psychothérapeute, elle accueille des patients éco-anxieux dans son cabinet libéral à Nantes.

