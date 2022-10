Concert de piano du collectif G Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Journées nationales de l’architecture Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.frac-centre.fr/rendez-vous/evenements/les-journees-nationales-l-architecture/les-journees-nationales-l-architecture-1548.html »}] À l’occasion des Journées nationales de l’architecture du 14 au 16 octobre, le Frac invite le collectif G ! Musiciens investis dans la musique d’aujourd’hui, Marie Soubestre ⎼ soprano, Apolline Kirklar ⎼ violon, Maroussia Gentet (1er prix du 13eme Concours International d’Orléans) & Matvey Zheleznyakov ⎼ piano, créent le Collectif G croisant les répertoires classiques avec les œuvres d’aujourd’hui à travers un fil rouge gestuel et performatif. Comment le modelage du geste et de l’espace influence-t-il l’écoute musicale ?

À la recherche d’un langage sans frontières entre sons et gestes, ils développent leur propre répertoire et feront la création de « Rouge Silence » de Philippe Schoeller, « Balades Oniriques » de Farnaz Modarresifar, « Heures Creuses » de Maël Bailly.

Le Collectif G est en résidence à la Fondation Singer-Polignac et bénéficie du soutien de la SACEM.

+ Discussion avec les musiciens de 14h30 à 16h (sur réservation) Retourvez ici la programmation complète des Journées Nationales de l’Architecture au Frac Centre-Val de Loire

