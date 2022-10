Visite commentée de l’exposition « Guy Rottier, l’architecture libre » Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visite commentée de l’exposition « Guy Rottier, l’architecture libre » Frac Centre – Les Turbulences, 15 octobre 2022, Orléans. Visite commentée de l’exposition « Guy Rottier, l’architecture libre » Samedi 15 octobre, 15h30 Frac Centre – Les Turbulences

Gratuit, réservation possible

Journées nationales de l’architecture Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.frac-centre.fr/rendez-vous/evenements/les-journees-nationales-l-architecture/les-journees-nationales-l-architecture-1548.html »}] À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, une visite commentée de l’exposition « Guy Rottier, l’architecture libre » est proposée au Frac. Défenseur d’une architecture libre et joyeuse, ses réalisations s’affranchissent des lois pour questionner le rapport entre urbanisme et écologie. Retourvez ici la programmation complète des Journées Nationales de l’Architecture au Frac Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T15:30:00+02:00

2022-10-15T16:30:00+02:00 Frac Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Frac Centre - Les Turbulences Adresse 88 rue du Colombier 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Frac Centre - Les Turbulences Orléans Departement Loiret

Frac Centre - Les Turbulences Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Visite commentée de l’exposition « Guy Rottier, l’architecture libre » Frac Centre – Les Turbulences 2022-10-15 was last modified: by Visite commentée de l’exposition « Guy Rottier, l’architecture libre » Frac Centre – Les Turbulences Frac Centre - Les Turbulences 15 octobre 2022 Frac Centre - Les Turbulences Orléans orléans

Orléans Loiret