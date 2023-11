Visite LSF de l’exposition L’autre musée Frac Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Visite LSF de l’exposition L’autre musée Frac Bretagne Rennes, 18 novembre 2023, Rennes. Visite LSF de l’exposition L’autre musée Samedi 18 novembre, 14h00 Frac Bretagne tarif réduit : 2€ Le Frac Bretagne propose une visite en LSF de l’exposition L’autre musée, les trésors d’une grande collection d’art contemporain, le samedi 18 novembre et le samedi 9 décembre, de 14h à 15h30. Les visites seront menées en LSF par les médiatrices sourdes Tania Gicquel et Maud Lomenech de culture2mains (compagnie de deux mains). Réservation par SMS au 0652118836

ou par mail : lorie.gilot@fracbretagne.fr Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, Rennes Rennes 35000 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne

Vue de l'exposition L'autre musée, les trésors d'une grande collection d'art contemporain, Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole / Rebecca Horn, Pendule avec pigment jaune indien, Vienne ,1986, collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 2023

