Entrez dans les coulisses d’une collection d’œuvres d’art FRAC Alsace Sélestat, 16 septembre 2023, Sélestat.

Entrez dans les coulisses de la collection d’oeuvres d’art du Fonds Régional d’Art Contemporain Alsace pour une durée de 45min. Groupes limités à 10 personnes, visite chaque heure durant l’après-midi.

FRAC Alsace 1 route de Marckolsheim, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 87 55 http://www.frac.culture-alsace.org [{« type »: « email », « value »: « servicedespublics@frac-alsace.org »}] Fonds Régional d’Art Contemporain.

Installé à Sélestat depuis plus de 35 ans, le Frac Alsace abrite une salle d’exposition, un jardin artistique et une collection, riche de plus de 1 000 œuvres, qu’il prête à l’échelle régionale, nationale et internationale. Il programme également plusieurs expositions par an et va à la rencontre des publics pour remplir ses missions de soutien et de promotion de la création contemporaine, ainsi que de diffusion et de sensibilisation à l’art contemporain.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Réserves FRAC Alsace