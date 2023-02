Atelier porte ouverte Fozzano 20143 Fozzano Catégories d’Évènement: Corse-du-Sud

Atelier porte ouverte 1 et 2 avril Fozzano 20143 Visite de mon atelier avec explications de mon processus de fabrication

0652240407 Visite de l’atelier – démonstrations Venez visiter mon atelier de tourneur sur bois !

J’ai toujours aimé travailler le bois mais c’est à la suite d’un stage organisé dans les années 89-90 au lycée agricole de Sartène que j’ai appris le métier de pipier puis celui de tourneur sur bois.

Si pendant longtemps, 25 ans au moins, la fabrication de mes pipes découlait de la technique de Saint-Claude (celle que j’avais appris justement sous la tutelle bienveillante de Jacques Craen des pipes Genod pendant mon stage) depuis 1, 2 ou 3 ans, à la fois par gout et par nécessité (je n’ai plus d’ébauchons calibrés en racine de bruyère, indispensables pourtant lorsqu’on utilise les machines de Saint-Claude) ma fabrication concernant les pipes à complètement changée.

Cette fabrication est devenue beaucoup plus libre, et libérée enfin de l’emprise des machines chaque pipe devient une création.

