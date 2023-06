Atelier artistique au Foyer Tandou dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Foyer Tandou Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier artistique au Foyer Tandou dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Foyer Tandou Paris, 17 juillet 2023, Paris. Atelier artistique au Foyer Tandou dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » 17 – 21 juillet Foyer Tandou Du 17 au 21 juillet, La Source-Paris intervient au sein du Foyer Tandou dans le 19ème arrondissement de Paris, un établissement de la protection de l’enfance qui accompagne des jeunes.

Pour cet atelier d’une semaine, l’artiste Nicolas Marciano guidera les jeunes afin de créer une oeuvre murale, afin d’embellir le réfectoire du foyer. Foyer Tandou 15 rue Tandou 75019 Paris Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T14:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00 ©La Source-Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Foyer Tandou Adresse 15 rue Tandou 75019 Paris Ville Paris Lieu Ville Foyer Tandou Paris

Foyer Tandou Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier artistique au Foyer Tandou dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Foyer Tandou Paris 2023-07-17 was last modified: by Atelier artistique au Foyer Tandou dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Foyer Tandou Paris Foyer Tandou Paris 17 juillet 2023