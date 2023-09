Cet évènement est passé Réunion publique foyer soleil Saint-Hilaire-de-Loulay Catégories d’Évènement: Saint-Hilaire-de-Loulay

Vendée Réunion publique foyer soleil Saint-Hilaire-de-Loulay, 8 septembre 2023, Saint-Hilaire-de-Loulay. Réunion publique Vendredi 8 septembre, 18h00 foyer soleil entrée libre Réunion publique d’informations de l’association « l’outil en main » à 18h salle Foyer Soleil St Hilaire de Loulay

que vous soyez un enfant de 9 à 14 ans voulant s’initer aux métiers manuels

ou

un adulte souhaitant transmettre ses connaissances d’un métier manuel ou artisanal.

Venez les rejoindre et les aider foyer soleil saint hilaire de loulay Saint-Hilaire-de-Loulay 85600 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « oem.terresdemontaigu@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T18:00:00+02:00 – 2023-09-08T20:00:00+02:00

