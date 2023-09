CONFÉRENCE ET DÉDICACES – LIVRE JEAN-MARIE PELT Foyer Socioculturel Rodemack, 13 octobre 2023, Rodemack.

Rodemack,Moselle

Il y a peu de temps paraissait l’écobiographie de Jean-Marie Pelt « On m’a parfois comparé à un arbre » écrite par le psychologue clinicien Renaud Evrard.

À l’occasion de cette sortie, le Centre Jean-Marie Pelt organise une conférence donnée par l’auteur.

Elle sera suivie d’une séance de dédicaces.. Tout public

Vendredi 2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 . 0 EUR.

Foyer Socioculturel Place des Baillis

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



Jean-Marie Pelt’s ecobiography « On m?a parfois comparé à un arbre », written by clinical psychologist Renaud Evrard, was recently published.

To mark the release, the Centre Jean-Marie Pelt is organizing a lecture by the author.

It will be followed by a book signing.

Recientemente se ha publicado la ecobiografía de Jean-Marie Pelt « On m’a parfois comparé à un arbre », escrita por el psicólogo clínico Renaud Evrard.

Con motivo de la publicación de este libro, el Centro Jean-Marie Pelt organiza una conferencia del autor.

A continuación, se firmará el libro.

Vor kurzem erschien Jean-Marie Pelts Ökobiografie « On m?a parfois comparé à un arbre », die von dem klinischen Psychologen Renaud Evrard verfasst wurde.

Anlässlich dieser Veröffentlichung organisiert das Jean-Marie Pelt-Zentrum einen Vortrag des Autors.

Im Anschluss daran findet eine Signierstunde statt.

