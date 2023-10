SOIRÉE CHOUCROUTE Foyer Socio-culturel Rodemack, 25 novembre 2023, Rodemack.

Rodemack,Moselle

Une envie de passer un agréable moment dans la joie et la convivialité ? Alors rendez-vous pour une nouvelle soirée choucroute proposée par le Moto Club Roademackadam où retrouvailles, ambiance et bonne humeur seront les maîtres mots.

Une ambiance années 80-90-2000 sera assurée par Sonia.

Menu: Kir de bienvenue* et bretzel

Choucroute garnie 5 viandes

Salade et fromage

Dessert

Café*

(* servi uniquement aux personnes majeures adultes. Autres boissons non comprises).

Aussi disponible à emporter.

Réservation et paiement avant le 19 novembre.. Tout public

Samedi 2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 . 18 EUR.

Foyer Socio-culturel place des Baillis

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



Feel like spending a pleasant moment in a convivial atmosphere? Then join us for another sauerkraut evening organized by the Moto Club Roademackadam, where reunion, atmosphere and good humor will be the watchwords.

An 80s-90s-2000s atmosphere will be provided by Sonia.

Menu: Kir de bienvenue* and pretzel

Sauerkraut with 5 meats

Salad and cheese

Dessert

Coffee

(* only served to adults over 18. Other drinks not included).

Also available to take away.

Reservation and payment before November 19.

¿Quieres pasar una velada divertida y agradable? Si es así, el Moto Club Roademackadam organiza otra fiesta del chucrut, en la que el ambiente y el buen humor serán las consignas.

El ambiente de los años 80-90-2000 correrá a cargo de Sonia.

Menú: Kir* de bienvenida y pretzel

Chucrut con 5 carnes

Ensalada y queso

Postre

Café

(*sólo servido a adultos. Otras bebidas no incluidas).

También disponible para llevar.

Reserva y pago antes del 19 de noviembre.

Haben Sie Lust, einen angenehmen Moment in Freude und Geselligkeit zu verbringen? Dann treffen Sie sich zu einem neuen Sauerkrautabend, der vom Moto Club Roademackadam angeboten wird, wo Wiedersehen, Stimmung und gute Laune die Schlüsselwörter sein werden.

Sonia sorgt für die Stimmung der 80er, 90er und 2000er Jahre.

Menü: Kir de bienvenue* und Brezel

Sauerkraut mit 5 Fleischsorten

Salat und Käse

Dessert

Kaffee*

(* Wird nur volljährigen Personen serviert. Andere Getränke sind nicht inbegriffen).

Auch zum Mitnehmen erhältlich.

Reservierung und Bezahlung bis zum 19. November.

