Faites vos jeux Foyer socio-culturel Monpazier, 31 octobre 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Le clem vous propose de se retrouver tous les derniers mardis du mois entre 19h et 22h30 pour des soirées de jeux de plateaux ou de société dans le prolongement des soirées d’été..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:30:00. .

Foyer socio-culturel Rue de l’Ormeau du Pont

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every last Tuesday of the month from 7pm to 10:30pm, clem invites you to join us for an evening of board games, as an extension of the summer evenings.

El clem le invita a unirse a nosotros todos los últimos martes de mes, entre las 19.00 y las 22.30 horas, para las veladas de juegos de mesa, como prolongación de las veladas de verano.

Das clem bietet Ihnen an, sich jeden letzten Dienstag im Monat zwischen 19:00 und 22:30 Uhr zu Brett- oder Gesellschaftsspielabenden zu treffen, die an die Sommerabende anknüpfen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides