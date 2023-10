Boum d’Halloween Foyer Sévignacq, 31 octobre 2023, Sévignacq.

Sévignacq,Pyrénées-Atlantiques

Chasse aux bonbons, maquillage, dancefloor, goûter, buvette

18h : concours de déguisement avec défilé adultes enfants

Préinscriptions jusqu’au 28 octobre donnant droit à une boisson offerte à l’accompagnant.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 20:00:00. EUR.

Foyer

Sévignacq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Candy hunt, face painting, dancefloor, snacks, refreshments

6 p.m.: masquerade costume competition with parade for adults and children

Pre-registration until October 28 entitles the accompanying person to a free drink

Truco o trato, pintura de caras, pista de baile, aperitivos y refrescos

18.00 h: concurso de disfraces con desfile para adultos y niños

La preinscripción hasta el 28 de octubre da derecho a una consumición gratuita para el acompañante

Bonbonjagd, Schminken, Tanzfläche, Snacks, Getränkestand

18 Uhr: Kostümwettbewerb mit Parade für Erwachsene und Kinder

Voranmeldungen bis zum 28. Oktober berechtigen zu einem kostenlosen Getränk für die Begleitperson

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN