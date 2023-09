Conférence-Santé Foyer Saints Pierre et Jean Hochfelden Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

HOCHFELDEN Conférence-Santé Foyer Saints Pierre et Jean Hochfelden, 12 octobre 2023, Hochfelden. Conférence-Santé Jeudi 12 octobre, 19h30 Foyer Saints Pierre et Jean Dans le cadre de sa politique d’animation des territoires, de promotion et de prévention santé, la MSA d’Alsace propose une Conférence-Santé sur le thème : » Le ventre : un deuxième cerveau ? « LE JEUDI 12 OCTOBRE 2023 à 19H30

au FOYER SAINTS PIERRE ET JEAN à HOCHFELDEN Cette conférence, tout public et gratuite sera animée par Claudia ADAM, diététicienne-nutritionniste.

Dans un souci de bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence, dès à présent ou au plus tard le 6 octobre, par téléphone au 03.89.20.78.85 ou par mail : territoires@alsace.msa.fr Foyer Saints Pierre et Jean Rue de l’Abbé Weissrock Hochfelden 67270 Hochfelden Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « mailto:territoires@alsace.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

