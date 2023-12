Fest-Deiz Foyer Saint Maurice, Pfastatt (68) Fest-Deiz Foyer Saint Maurice, Pfastatt (68), 28 janvier 2024, . Fest-Deiz Dimanche 28 janvier 2024, 14h00 Foyer Saint Maurice, Pfastatt (68) 10 euros Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

14h00 – 18h00

Hélène-sur-la-jetée Gabal KBO et d'autres…
Foyer Saint Maurice, Pfastatt (68)
21 Rue Henri Haeffely

Foyer Saint Maurice, 68120 Pfastatt, France

