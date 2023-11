ATELIER SANTE GRATUIT FOYER SAINT-CHARLES Bollwiller Catégories d’Évènement: Bollwiller

Haut-Rhin ATELIER SANTE GRATUIT FOYER SAINT-CHARLES Bollwiller, 5 décembre 2023, Bollwiller. ATELIER SANTE GRATUIT Mardi 5 décembre, 18h30 FOYER SAINT-CHARLES Dans le cadre de sa politique d’animation des territoires, de promotion et de prévention santé, la MSA d’Alsace en partenariat avec la Mutualité Française Grand Est, propose un : Atelier Santé sur le thème : « SAVOIR DECRYPTER LES ETIQUETTES ALIMENTAIRES »

(Continuité de la Rencontre Santé sur le MICROBIOTE « Le ventre : un deuxième cerveau ? » qui a eu lieu le 17 Novembre à Mulhouse) LE MARDI 5 DECEMBRE 2023 à 18H30 au FOYER SAINT-CHARLES à BOLLWILLER ENTREE GRATUITE – Public : Adultes

INSCRIPTION auprès de la MSA d’Alsace – Service Animation des Territoires

Tél : 03.89.20.78.85 / Mail : territoires@alsace.msa.fr

(Nbre de places limitées à 20 pers max.) Cet atelier qui sera animé par une diététicienne-nutritionniste a pour objectif :

– D’apprendre à analyser les emballages du quotidien (n’hésitez pas à apporter des emballages d’aliments que vous consommez) ;

– De savoir différencier les infos nutritionnelles essentielles des arguments marketing ;

– De découvrir les bienfaits d’une cuisine « fait-maison ». Nous serions très heureux de vous compter parmi nous. FOYER SAINT-CHARLES 17b RUE DE LA GARE BOLLWILLER Bollwiller 68540 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « mailto:territoires@alsace.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:30:00+01:00 – 2023-12-05T20:30:00+01:00

2023-12-05T18:30:00+01:00 – 2023-12-05T20:30:00+01:00 AtelierSanté EtiquettesAlimentaires Détails Catégories d’Évènement: Bollwiller, Haut-Rhin Autres Lieu FOYER SAINT-CHARLES Adresse 17b RUE DE LA GARE BOLLWILLER Ville Bollwiller Departement Haut-Rhin Lieu Ville FOYER SAINT-CHARLES Bollwiller latitude longitude 47.859206;7.264072

FOYER SAINT-CHARLES Bollwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bollwiller/