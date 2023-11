Théâtre forum Foyer Rural Yssingeaux, 24 novembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Un spectacle participatif autour de la parentalité et du handicap..

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 22:00:00. .

Foyer Rural Rue Jean Bourbon

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A participatory show about parenthood and disability.

Un espectáculo interactivo sobre la paternidad y la discapacidad.

Ein partizipatorisches Schauspiel rund um Elternschaft und Behinderung.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire