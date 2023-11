Thé Dansant Foyer Rural Yssingeaux, 19 novembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Les membres de l’association des Visiteurs du centre hospitaliers vous invitent à leur soirée dansante animée par Nicolas Grandfils..

2023-11-19 14:30:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Foyer Rural Rue Jean de Bourbon

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Members of the Visiteurs du center hospitaliers association invite you to their dance party, hosted by Nicolas Grandfils.

Los miembros de la asociación Visiteurs du centre hospitaliers le invitan a su velada de baile, presentada por Nicolas Grandfils.

Die Mitglieder des Besuchervereins des Krankenhauszentrums laden Sie zu ihrem Tanzabend ein, der von Nicolas Grandfils moderiert wird.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire