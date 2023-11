Soirée cinéma Foyer rural Villefranche-du-Périgord, 1 décembre 2023, Villefranche-du-Périgord.

Villefranche-du-Périgord,Dordogne

Le 1/12 : soirée cinéma avec Ciné Passion

19h – Buvette d’automne (vin chaud et jus de pomme chaud)

20h – Projection de Mystère, Balançoire et Chamallow (13 mn de film réalisé par les enfants et parents du Café en Feu)

20h30 – Projection de -Le Livre des solutions- de M. Gondry.

Foyer rural

Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



1/12: movie night with Ciné Passion

7pm – Autumn refreshment bar (mulled wine and hot apple juice)

8pm – Screening of Mystère, Balançoire et Chamallow (13-minute film made by Café en Feu children and parents)

8:30pm – Screening of -Le Livre des solutions- by M. Gondry

1/12: tarde de cine con Ciné Passion

19.00 h – Bar de refrescos de otoño (vino caliente y zumo de manzana caliente)

20.00 h – Proyección de Mystère, Balançoire et Chamallow (película de 13 minutos realizada por los niños y padres de Café en Feu)

20.30 h – Proyección de El libro de las soluciones de M. Gondry

Am 1.12.: Filmabend mit Ciné Passion

19h – Herbstliche Buvette (Glühwein und heißer Apfelsaft)

20h – Vorführung von Mystère, Balançoire et Chamallow (13-minütiger Film, der von Kindern und Eltern des Café en Feu gedreht wurde)

20:30 Uhr – Vorführung von -Das Buch der Lösungen- von M. Gondry

