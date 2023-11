UN SPECTACLE « LE MOLIERE D’OC » FOYER RURAL Villefranche-de-Lauragais, 3 décembre 2023, Villefranche-de-Lauragais.

Villefranche-de-Lauragais,Haute-Garonne

Le Conseil Départemental de Haute-Garonne vous invite à une représentation de la comédie « MOLIÈRE D’OC », de la Cie La Rampe TIO, avec le concours de la commune de Villefranche de Lauragais..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

FOYER RURAL Place Gambetta

Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie



The Conseil Départemental de Haute-Garonne invites you to a performance of the comedy « MOLIÈRE D?OC », by the Cie La Rampe TIO, with the support of the commune of Villefranche de Lauragais.

El Conseil Départemental de Haute-Garonne le invita a la representación de la comedia « MOLIÈRE D’OC », a cargo de la Cie La Rampe TIO, con el apoyo del municipio de Villefranche de Lauragais.

Der Conseil Départemental de Haute-Garonne lädt Sie zu einer Aufführung der Komödie « MOLIÈRE D?OC » der Cie La Rampe TIO ein, die von der Gemeinde Villefranche de Lauragais unterstützt wird.

