Bal Trad Foyer Rural, Tresserre (66) Bal Trad Foyer Rural, Tresserre (66), 9 décembre 2023, . Bal Trad Samedi 9 décembre, 18h00 Foyer Rural, Tresserre (66) Adhérents 4€ – non Adhérents 6€ 18h à 19h initiation aux danses traditionnelles 19h30 Repas partagé 20h30 Bal Trad Première Partie : LE BAL DES BOIS Deuxième partie : TRIO CALAFRA source : événement Bal Trad publié sur AgendaTrad Foyer Rural, Tresserre (66) 22, Avenue de Perpignan

