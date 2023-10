Ciné-Lot : « Les Herbes sèches » Foyer Rural Tour-de-Faure, 24 novembre 2023, Tour-de-Faure.

Tour-de-Faure,Lot

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023.

Synopsis :

Samet est un jeune enseignant dans un village reculé d’Anatolie. Alors qu’il attend depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul, une série d’événements lui fait perdre tout espoir. Jusqu’au jour où il rencontre Nuray, jeune professeure comme lui….

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 20:30:00. 4 EUR.

Foyer Rural

Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie



This film will be presented in Competition at the Cannes Film Festival 2023.

Synopsis:

Samet is a young teacher in a remote Anatolian village. He has been waiting for a transfer to Istanbul for several years, but a series of events makes him lose all hope. Until the day he meets Nuray, a young teacher like himself?

Esta película se presentará en Competición en el Festival de Cannes de 2023.

Sinopsis:

Samet es un joven profesor de un remoto pueblo de Anatolia. Lleva varios años esperando su traslado a Estambul, pero una serie de acontecimientos le hacen perder toda esperanza. Hasta el día en que conoce a Nuray, un joven profesor como él?

Dieser Film wird im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes 2023 gezeigt.

Synopsis :

Samet ist ein junger Lehrer in einem abgelegenen Dorf in Anatolien. Als er seit mehreren Jahren auf seine Versetzung nach Istanbul wartet, lässt ihn eine Reihe von Ereignissen alle Hoffnung verlieren. Bis er Nuray trifft, eine junge Lehrerin wie er

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Cahors – Vallée du Lot