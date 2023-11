Concours de belote à Tour-De-Faure Foyer rural Tour-de-Faure, 12 novembre 2023, Tour-de-Faure.

Tour-de-Faure,Lot

Concours de belote organisé par l’association culture et loisirs

Rendez-vous à 15h au foyer rural de Tour-De-Faure

Possibilité de repas à 12h.

2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 . 8 EUR.

Foyer rural

Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie



Belote competition organized by the culture and leisure association

Meeting at 3pm at the Tour-De-Faure village hall

Lunch available at 12pm

Concurso de belote organizado por la Asociación de Cultura y Ocio

Cita a las 15.00 horas en el centro rural de Tour-De-Faure

Comida disponible a las 12.00 horas

Belote-Wettbewerb, organisiert vom Verein Kultur und Freizeit

Treffpunkt um 15 Uhr im Landheim von Tour-De-Faure

Möglichkeit zum Essen um 12 Uhr

Mise à jour le 2023-11-08 par OT CVL Lalbenque – Limogne