Bourse aux jouets Foyer Rural Solérieux, 5 novembre 2023, Solérieux.

Solérieux,Drôme

Bourse aux jouets organisée par l’association Les Petites Pattes d’Agnès Feraud. kermesse pour les enfants, petite ferme, petite restauration. Lancement du calendrier 2024..

2023-11-05 09:30:00 fin : 2023-11-05 17:30:00. .

Foyer Rural

Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Toy fair organized by the association Les Petites Pattes d’Agnès Feraud. Children’s fair, small farm, snack bar. Launch of the 2024 calendar.

Feria del juguete organizada por la asociación Les Petites Pattes d’Agnès Feraud. Feria infantil, pequeña granja, merendero. Lanzamiento del calendario 2024.

Spielzeugbörse, organisiert vom Verein Les Petites Pattes d’Agnès Feraud. Kirmes für Kinder, kleiner Bauernhof, kleines Restaurant. Start des Kalenders 2024.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence