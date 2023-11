AFMTéléthon Foyer rural Saint-Voir Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Voir AFMTéléthon Foyer rural Saint-Voir, 8 décembre 2023, Saint-Voir. Saint-Voir,Allier Vente de pâtisseries

Pause gourmande

Chorale La Lune Rousse

Atelier de réflexologie plantaire.

2023-12-08 14:00:00 fin : 2023-12-08 19:00:00. .

Foyer rural route de Jaligny-sur-Besbre

Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Pastry sales

Gourmet break

La Lune Rousse choir

Foot reflexology workshop Venta de pasteles

Pausa gastronómica

Coro La Lune Rousse

Taller de reflexología podal Verkauf von Gebäck

Pause für Feinschmecker

Chor La Lune Rousse

Workshop zur Fußreflexzonenmassage Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire Détails Catégories d’Évènement: Allier, Saint-Voir Autres Lieu Foyer rural Adresse Foyer rural route de Jaligny-sur-Besbre Ville Saint-Voir Departement Allier Lieu Ville Foyer rural Saint-Voir latitude longitude 46.405452;3.520533

Foyer rural Saint-Voir Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-voir/