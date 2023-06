Bougez-Dansez Foyer rural Saint-Voir, 22 juin 2023, Saint-Voir.

Bougez-Dansez Jeudi 22 juin, 14h00 Foyer rural

Le saviez-vous ? Danser rend plus intelligent, stimule la mémoire cognitive, renforce la mémoire musculaire et stimule les endorphines !

Si nous avons réussi à éveiller votre curiosité alors n’hésitez pas à venir vous initier à la danse et découvrir ses bénéfices « santé »

Foyer rural 31 Rte de Jaligny-sur-Besbre Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T14:00:00+02:00 – 2023-06-22T17:00:00+02:00

2023-06-22T14:00:00+02:00 – 2023-06-22T17:00:00+02:00

ARSEPT Préventionsanté