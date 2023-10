Cinéma Rural : « Le bleu du Caftan » FOYER RURAL Saint-Paul-Flaugnac, 9 octobre 2023, Saint-Paul-Flaugnac.

Saint-Paul-Flaugnac,Lot

Synopsis :

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs..

2023-10-09 20:30:00 fin : 2023-10-09 23:00:00. 4 EUR.

FOYER RURAL Saint-Paul-de-Loubressac

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



Synopsis:

Halim has long been married to Mina, with whom he runs a traditional caftan store in the medina of Salé, Morocco. The couple has always lived with Halim?s secret, his homosexuality, which he has learned to keep quiet. Mina?s illness and the arrival of a young apprentice upset this balance. United in their love, each will help the other to face his or her fears.

Sinopsis:

Halim lleva mucho tiempo casado con Mina, con quien regenta una tienda de caftanes tradicionales en la medina de Salé, Marruecos. La pareja ha vivido siempre con el secreto de Halim, su homosexualidad, que ha aprendido a callar. La enfermedad de Mina y la llegada de un joven aprendiz alterarán este equilibrio. Unidos por su amor, cada uno ayudará al otro a enfrentarse a sus miedos.

Synopsis:

Halim ist seit langem mit Mina verheiratet, mit der er einen traditionellen Kaftan-Laden in der Medina von Salé in Marokko betreibt. Das Paar lebt seit jeher mit Halims Geheimnis, seiner Homosexualität, die er zu verschweigen gelernt hat. Minas Krankheit und die Ankunft eines jungen Lehrlings bringen dieses Gleichgewicht durcheinander. In ihrer Liebe vereint, hilft jeder dem anderen, sich seinen Ängsten zu stellen.

