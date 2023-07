« Saint-Paul-de-Fenouillet au fil des rues » découvrez les rues de la commune à travers cette exposition Foyer rural Saint-Paul-de-Fenouillet Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Saint-Paul-de-Fenouillet « Saint-Paul-de-Fenouillet au fil des rues » découvrez les rues de la commune à travers cette exposition Foyer rural Saint-Paul-de-Fenouillet, 16 septembre 2023, Saint-Paul-de-Fenouillet. « Saint-Paul-de-Fenouillet au fil des rues » découvrez les rues de la commune à travers cette exposition 16 et 17 septembre Foyer rural Gratuit. Entrée libre. Sous la forme d’une exposition évoquant leurs particularités, prenez part à une balade dans les rues de Saint-Paul-de-Fenouillet. Foyer rural Place Léo Lagrange, 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 72 40 83 86 Salle de cinéma de 850 places, entièrement rénovée en 1994. Centre village Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©ASSOCIATION SANTPANHOLS Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales, Saint-Paul-de-Fenouillet Autres Lieu Foyer rural Adresse Place Léo Lagrange, 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet Ville Saint-Paul-de-Fenouillet Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Foyer rural Saint-Paul-de-Fenouillet

Foyer rural Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-de-fenouillet/