Marché de Noël Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers, 10 décembre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Marché de Noël, 10 décembre 2023 10h-18h

Présence de créateurs, producteurs, artisans qui présentent leurs productions.

Présence du Père Noël et d’une chorale. Buvette, crêpes.

contact : ape.saintpardoux@hotmail.fr

Adresse : Foyer rural-79310 Saint-Pardoux.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Foyer rural

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas Market, December 10, 2023 10am-6pm

Designers, producers and craftspeople present their wares.

Santa Claus and choir. Refreshments, crêpes.

contact : ape.saintpardoux@hotmail.fr

Address: Foyer rural-79310 Saint-Pardoux

Mercado de Navidad, 10 de diciembre de 2023 10.00 h-18.00 h

Diseñadores, productores y artesanos exponen sus productos.

Papá Noel y un coro. Refrescos y crepes.

contacto: ape.saintpardoux@hotmail.fr

Dirección: Foyer rural-79310 Saint-Pardoux

Weihnachtsmarkt, 10. Dezember 2023 10.00-18.00 Uhr

Präsenz von Designern, Produzenten und Handwerkern, die ihre Produktionen vorstellen.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns und eines Chors. Erfrischungsgetränke und Crêpes.

kontakt: ape.saintpardoux@hotmail.fr

Adresse: Foyer rural-79310 Saint-Pardoux

Mise à jour le 2023-10-26 par CC Val de Gâtine