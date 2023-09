Vide-grenier Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers, 5 novembre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Vide grenier organisé par l’association du foyer rural dans deux salles et à l’extérieur

Contact : Mme Audebert Nathalie, présidente 06.75.75.53.30

Adresse : impasse du stade 79310 St Pardoux-Soutiers

Tarif : gratuit pour les visiteurs.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Foyer rural

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the Foyer Rural association in two halls and outdoors

Contact: Mme Audebert Nathalie, president 06.75.75.53.30

Address: impasse du stade 79310 St Pardoux-Soutiers

Price: free for visitors

Mercadillo organizado por la asociación Foyer Rural en dos salas y en el exterior

Contacto: Mme Audebert Nathalie, Presidenta 06.75.75.53.30

Dirección: impasse du stade 79310 St Pardoux-Soutiers

Precio: gratuito para los visitantes

Vide grenier organisiert von der Association du foyer rural in zwei Sälen und im Freien

Kontakt: Frau Audebert Nathalie, Vorsitzende 06.75.75.53.30

Adresse: impasse du stade 79310 St Pardoux-Soutiers

Tarif: kostenlos für Besucher

Mise à jour le 2023-09-22 par CC Val de Gâtine