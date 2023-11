Repas Téléthon à Saint Martial de Nabirat Foyer Rural Saint-Martial-de-Nabirat, 18 novembre 2023, Saint-Martial-de-Nabirat.

Saint-Martial-de-Nabirat,Dordogne

Cette année, la commune de St Martial de Nabirat accueillera le Téléthon dans le cadre de la 8ème édition du Téléthon de Domme – Cénac – St Martial.

Le programme des manifestations sera communiqué ultérieurement par voie de presse et d’affichage..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Foyer Rural

Saint-Martial-de-Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This year, the commune of St Martial de Nabirat will host the Telethon as part of the 8th edition of the Téléthon de Domme ? Cénac ? St Martial.

The program of events will be announced later in the press and on posters.

Este año, el municipio de St Martial de Nabirat acogerá el Telemaratón en el marco de la 8ª edición de la Domme ? Cénac ? St Martial.

El programa de actos se anunciará más adelante en la prensa y en carteles.

Dieses Jahr wird die Gemeinde St Martial de Nabirat Gastgeber des Telethons im Rahmen der 8. Ausgabe des Telethons von Domme? Cénac ? St Martial.

Das Veranstaltungsprogramm wird zu einem späteren Zeitpunkt über die Presse und durch Aushänge bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-10-31 par Périgord Noir Vallée Dordogne