Le Théatre de Poche présente : Ma femme est une légende Foyer rural Saint-Martial-de-Nabirat, 21 octobre 2023, Saint-Martial-de-Nabirat.

Saint-Martial-de-Nabirat,Dordogne

Le 21 octobre à 20h30 au Foyer Rural, la commune de St Martial de Nabirat aura le plaisir de recevoir

un des piliers de la compagnie sarladaise « Le Petit Théâtre de Poche » en la personne de Pierre Le

Rouzo dans une pièce qu’il a écrite et qu’il interprète : « Ma femme est une légende »..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Foyer rural

Saint-Martial-de-Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On October 21st at 8:30pm at the Foyer Rural, the commune of St Martial de Nabirat will have the pleasure of welcoming

one of the pillars of the Sarlat company « Le Petit Théâtre de Poche » in the person of Pierre Le

Rouzo in a play he wrote and performs: « Ma femme est une légende ».

El 21 de octubre a las 20:30 h en el Foyer Rural, el municipio de St Martial de Nabirat tendrá el placer de recibir a

uno de los pilares de la compañía de Sarlat « Le Petit Théâtre de Poche » en la persona de Pierre Le

Rouzo en una obra de su autoría e interpretación: « Ma femme est une légende ».

Am 21. Oktober um 20.30 Uhr im Foyer Rural hat die Gemeinde St Martial de Nabirat das Vergnügen, folgende Gäste zu empfangen

eine der Säulen des sarladinischen Ensembles « Le Petit Théâtre de Poche » in der Person von Pierre Le Rouzo

Rouzo in dem von ihm geschriebenen und aufgeführten Stück « Ma femme est une légende » (Meine Frau ist eine Legende).

Mise à jour le 2023-10-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne