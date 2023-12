Réveillon de la Saint-Sylvestre Foyer rural Saint-Loup-des-Bois, 31 décembre 2023, Saint-Loup-des-Bois.

Saint-Loup-des-Bois Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

.

L’Association « Les Joyeux Saint-Lupéens » vous propose une soirée festive lors du réveillon. Menu confectionné par l’auberge du Vieux Pressoir et le pâtissier de Saint-Loup-des-Bois. Le repas sera animé par Cynthia Perreau (musette et variétés) et après le fromage c’est DJ « Alain le loup » qui prendra le relais (années 80, disco…). Repas sur réservation avant le 15 décembre.

EUR.

Foyer rural Route des Artisans

Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-06 par 58_OT COEUR DE LOIRE