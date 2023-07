Loto du PAJ – Vendredi 7 juillet Foyer Rural Saint-Jory Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Jory Loto du PAJ – Vendredi 7 juillet Foyer Rural Saint-Jory, 7 juillet 2023, Saint-Jory. Loto du PAJ – Vendredi 7 juillet Vendredi 7 juillet, 20h30 Foyer Rural Sur inscription Les fonds récoltés pendant ce lot permettront aux jeunes de financer une activité lors d’un mini séjour été dans l’Aveyron. Foyer Rural Rue de Montségur, 31790 Saint-Jory Saint-Jory 31790 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06.46.90.28.95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

