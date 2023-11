LOTO St Crépin et Carlucet Foyer rural Saint-Crépin-et-Carlucet, 19 novembre 2023, Saint-Crépin-et-Carlucet.

Saint-Crépin-et-Carlucet,Dordogne

L’amicale de chasse organise son loto au foyer rural de Saint-Crépin le dimanche 19 novembre à 14h. De superbes lots à gagner dont un bon d’achat de 200 euros !

32 Quines + Bourriche

Ticket Entrée + 1 Quine Enfant

1er prix – Bon cadeau 200€

électroménager , paniers garnis

1,50 euro le carton / 8 e.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Foyer rural

Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale de Chasse is organizing its lotto at the Saint-Crépin rural home on Sunday November 19 at 2pm. Great prizes to be won, including a 200-euro gift voucher!

32 Quines + Bourriche

Entrance ticket + 1 Child Quine

1st prize – 200?

household appliances, gift baskets

1.50 euro per box / 8 e

La Amicale de Chasse celebra su lotería en el vestíbulo rural de Saint-Crépin el domingo 19 de noviembre a las 14.00 horas. Entre los magníficos premios que se pueden ganar, figura un vale de 200 euros

32 Quines + Bourriche

Entrada + 1 Quine infantil

1er premio – cheque regalo de 200

electrodomésticos, cestas de regalo

1,50 euros por caja / 8 e

Der Jagdverein organisiert am Sonntag, den 19. November um 14 Uhr sein Lotto im Landheim von Saint-Crépin. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, darunter einen Einkaufsgutschein über 200 Euro!

32 Quines + Bourriche

Eintrittskarte + 1 Quine für Kinder

1. Preis – Geschenkgutschein 200?

haushaltsgeräte, Präsentkörbe

1,50 Euro pro Karton / 8 e

Mise à jour le 2023-11-05 par OT du pays de Fénelon