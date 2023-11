Soirée Vins nouveaux – Saint-Crépin-et-Carlucet Foyer rural Saint-Crépin-et-Carlucet, 17 novembre 2023, Saint-Crépin-et-Carlucet.

Saint-Crépin-et-Carlucet,Dordogne

Soirée vins nouveaux organisée par les Gourmets Gourmands au foyer rural de Saint-Crépin.

Buffet campagnard : charcuterie/salades, fromages, dessert pour 13 euros par personne, sans le vin

Réservation nécessaire au 06 73 11 67 23.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 00:00:00. EUR.

Foyer rural

Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



New wines evening organized by Gourmets Gourmands at the Saint-Crépin village hall.

Country buffet: charcuterie/salads, cheese, dessert for 13 euros per person, excluding wine

Reservations required: 06 73 11 67 23

Velada de nuevos vinos organizada por Gourmets Gourmands en el vestíbulo rural de Saint-Crépin.

Buffet campestre: embutidos/ensaladas, quesos, postre por 13 € por persona, vino excluido

Reserva obligatoria en el 06 73 11 67 23

Abend mit neuen Weinen, organisiert von den Gourmets Gourmands im Landheim von Saint-Crépin.

Buffet Campagnard: Wurst/Salat, Käse, Dessert für 13 Euro pro Person, ohne Wein

Reservierung erforderlich unter 06 73 11 67 23

