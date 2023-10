Bourse aux jouets à Saint-Christoly-Médoc Foyer Rural Saint-Christoly-Médoc, 3 décembre 2023, Saint-Christoly-Médoc.

Saint-Christoly-Médoc,Gironde

L’association Les Amis de l’Eglise Saint-Christophe organise une bourse aux jouets au foyer rural.

Restauration et buvette sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Foyer Rural

Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Les Amis de l’Eglise Saint-Christophe organizes a toy market at the foyer rural.

Catering and refreshments on site.

La asociación Les Amis de l’Eglise Saint-Christophe organiza una feria de juguetes en el vestíbulo rural.

Catering y refrescos in situ.

Der Verein Les Amis de l’Eglise Saint-Christophe organisiert eine Spielzeugbörse im Landheim.

Restauration und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Médoc-Vignoble