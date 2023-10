Vide-grenier Foyer rural, rue du Château d’Eau Vide-grenier Foyer rural, rue du Château d’Eau, 1 novembre 2023, . Vide-grenier Mercredi 1 novembre, 08h00 Foyer rural, rue du Château d’Eau Ouverture exposants à 8h00. Tarif : 12 € les 3 mètres linéaires (2 tables). Buvette et sandwichs sur place. Renseignements et inscriptions par téléphone. Foyer rural, rue du Château d’Eau Foyer rural, rue du Château d’Eau, Tigy [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 84 98 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

