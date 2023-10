Conférence : Les 40 ans de la fronde de Rocamadour Foyer rural Rocamadour, 21 octobre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

1953-1983 : un combat intense pour obtenir le désenclavement routier d’une Cité asphyxiée par le développement touristique des 30 glorieuses

Venez vivre ce combat fondateur pour le développement du territoir

Présentée par François Larramendy et les Amis de Rocamadour.

2023-10-21 15:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

Foyer rural Lieu dit Flouquet

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



1953-1983: an intense battle to open up a city suffocated by the tourism boom of the 30 glorious years

Come and experience this seminal battle for the development of the region

Presented by François Larramendy and the Friends of Rocamadour

1953-1983: una intensa lucha por abrir una ciudad asfixiada por el desarrollo del turismo durante los 30 gloriosos años

Venga a vivir esta batalla fundamental para el desarrollo de la región

Presentado por François Larramendy y los Amigos de Rocamadour

1953-1983: Ein intensiver Kampf, um die Straßenanbindung einer Stadt zu erreichen, die durch die touristische Entwicklung der 30 glorreichen Jahre erstickt wurde

Erleben Sie diesen grundlegenden Kampf für die Entwicklung des Gebiets

Vorgestellt von François Larramendy und den Amis de Rocamadour

Mise à jour le 2023-10-16 par Pnr des Causses du Quercy