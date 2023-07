Théatre à la salle polyvalente Foyer rural Rions, 16 décembre 2023, Rions.

Rions,Gironde

Organisé par le Cercle Populaire.

Plus d’info à venir..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Foyer rural Place Jules de Gères

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Organized by Cercle Populaire.

More info to come.

Organizado por el Cercle Populaire.

Más información en breve.

Organisiert vom Cercle Populaire.

Weitere Informationen folgen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Cadillac-Podensac