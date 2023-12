7ème édition « 12 heures de marche » pour le téléthon foyer rural Pujols-sur-Ciron, 3 décembre 2023, Pujols-sur-Ciron.

Pujols-sur-Ciron,Gironde

Circuit de 4 km. La municipalité reverse 50 cents par KM parcouru.

Au Foyer Rural , toute la journée, petite restauration non-stop, soupe, ventrèche, œufs au plat, omelette, café, viennoiseries, sandwichs vendus au profit du Téléthon.

Démonstration d’activités des associations pujolaises ( couture, peinture, scrabble, impression de marque-pages au « fer à dorer, utilisation d’imprimantes en 3D, lecture de kamishibaï, etc…) Clôture du circuit à 18 h : verre de l’amitié. En soirée, petite restauration et jeux de société..

foyer rural rue des platanes

Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



4 km circuit. The municipality donates 50 cents per KM covered.

At the Foyer Rural, all day long, non-stop snacks, soup, ventrèche, fried eggs, omelettes, coffee, pastries and sandwiches sold in aid of the Telethon.

Demonstrations by Pujol associations (sewing, painting, scrabble, bookmark printing with a « gilding iron », use of 3D printers, kamishibai readings, etc.) Closing of the circuit at 6 p.m.: friendly drink. In the evening, light refreshments and board games.

Circuito de 4 km. El municipio donará 50 céntimos por km recorrido.

En el Foyer Rural, durante todo el día, venta ininterrumpida de bocadillos, sopa, ventrèche, huevos fritos, tortilla, café, bollería y bocadillos a beneficio del Teletón.

Demostraciones a cargo de las asociaciones de Pujol (costura, pintura, scrabble, impresión de marcapáginas con una « plancha de dorar », utilización de impresoras 3D, lecturas de kamishibai, etc.) Cierre del circuito a las 18 h: copa de camaradería. Por la noche, merienda y juegos de mesa.

Rundkurs von 4 km. Die Gemeinde spendet 50 Cent pro zurückgelegtem Kilometer.

Im Foyer Rural werden den ganzen Tag über kleine Snacks, Suppe, Bauchfleisch, Spiegeleier, Omelette, Kaffee, Gebäck und Sandwiches zugunsten des Telethon verkauft.

Vorführungen von Aktivitäten der Vereine aus Pujolaises (Nähen, Malen, Scrabble, Drucken von Lesezeichen mit dem « vergoldeten Eisen », Verwendung von 3D-Druckern, Vorlesen von Kamishibai usw.) Abschluss des Rundgangs um 18 Uhr: Freundschaftsgetränk. Am Abend gibt es kleine Snacks und Gesellschaftsspiele.

