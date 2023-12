Conférence « Ecologie des forêts » Foyer rural Pujols-sur-Ciron, 4 décembre 2023, Pujols-sur-Ciron.

Pujols-sur-Ciron,Gironde

Découverte de l’écologie des forêts de la Vallée du Ciron.

Alexis Ducousso est actuellement chargé de mission à la retraite INRAE. Durant cette conférence, nous découvrirons l’histoire, la biodiversité et le fonctionnement des forêts de la vallée du Ciron. La vallée du Ciron a une histoire atypique pour notre région. En effet, un forêt était présente durant la période glaciaire alors que la région était couverte de steppes. Le défrichements ont commencé durant la préhistoire mais n’affecteront moins notre vallée. Au XVIIIème siècle les cartes de Masse et de Beylleme montrent que le bassin versant est couvert par une vaste forêt qui s’étendra à partir de la Révolution. Du fait de cette histoire très particulière la vallée héberge une biodiversité exceptionnelle au niveau écosystème, des espèces et de la diversité génétique..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Foyer rural rue des platanes

Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the ecology of the Ciron Valley forests.

Alexis Ducousso is a retired INRAE researcher. During this talk, we’ll discover the history, biodiversity and functioning of the Ciron Valley’s forests. The Ciron valley has an atypical history for our region. Forests were present during the Ice Age, when the region was covered by steppes. Clearing began in prehistoric times, but did not affect our valley to the same extent. In the 18th century, maps by Masse and Beylleme showed that the watershed was covered by a vast forest, which would expand from the Revolution onwards. As a result of this very special history, the valley is home to exceptional biodiversity in terms of ecosystems, species and genetic diversity.

Descubra la ecología de los bosques del Valle del Ciron.

Alexis Ducousso es actualmente investigador jubilado del INRAE. Durante esta charla, descubriremos la historia, la biodiversidad y el funcionamiento de los bosques del valle del Ciron. El valle del Ciron tiene una historia insólita para nuestra región. Los bosques estaban presentes durante la Edad de Hielo, cuando la región estaba cubierta de estepas. La tala comenzó en la prehistoria, pero no afectó tanto a nuestro valle. En el siglo XVIII, los mapas de Masse y Beylleme mostraron que la cuenca hidrográfica estaba cubierta por un vasto bosque, que se expandió tras la Revolución. Como resultado de esta historia tan especial, el valle alberga una biodiversidad excepcional en términos de ecosistemas, especies y diversidad genética.

Entdeckung der Ökologie der Wälder im Ciron-Tal.

Alexis Ducousso ist derzeit pensionierter INRAE-Beauftragter. Während dieses Vortrags werden wir die Geschichte, die Biodiversität und die Funktionsweise der Wälder im Ciron-Tal kennenlernen. Das Ciron-Tal hat eine für unsere Region untypische Geschichte. Während der Eiszeit, als die Region von Steppen bedeckt war, gab es hier Wald. Die Rodungen begannen in der Vorgeschichte, betrafen das Tal jedoch weniger. Im 18. Jahrhundert zeigen die Karten von Masse und Beylleme, dass das Wassereinzugsgebiet von einem ausgedehnten Wald bedeckt ist, der sich ab der Revolution ausdehnen wird. Aufgrund dieser besonderen Geschichte beherbergt das Tal eine außergewöhnliche Biodiversität in Bezug auf Ökosysteme, Arten und genetische Vielfalt.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Cadillac-Podensac