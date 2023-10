Conférence : les champignons Foyer Rural Pujols-sur-Ciron, 27 octobre 2023, Pujols-sur-Ciron.

Pujols-sur-Ciron,Gironde

Par Mr Jean-Michel Pujol, les champignons : les connaître, les reconnaître, éviter les confusions.

Monsieur Pujol s’intéresse aux champignons depuis l’enfance avec une grand-mère maternelle qui l’amenait « aux champignons » en Chalosse. Il a fréquenté sur le tard des associations mycologiques et beaucoup appris des autres sur le terrain. Il a été responsable de la section mycologie de la Société Linnéenne de Bordeaux de 2007 à 2009, cofondé ensuite le Cercles d’Etudes mycologiques en Aquitaine et en a été le porte-parole jusqu’en 2018.

Enfin, il préside l’association « A la poursuite des champignons » depuis 2018..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Foyer Rural

Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By Mr Jean-Michel Pujol, mushrooms: knowing them, recognizing them, avoiding confusion.

Mr. Pujol has been interested in mushrooms since childhood, when his maternal grandmother took him « to the mushrooms » in Chalosse. Later on, he joined a number of mycological associations and learned a great deal from others in the field. He was head of the mycology section of the Société Linnéenne de Bordeaux from 2007 to 2009, then co-founded the Cercles d?Etudes mycologiques en Aquitaine and was its spokesman until 2018.

Since 2018, he has chaired the « A la poursuite des champignons » association.

Por el Sr. Jean-Michel Pujol, Las setas: conocerlas, reconocerlas, evitar confusiones.

El Sr. Pujol se interesa por las setas desde su infancia, cuando su abuela materna le llevaba a « las setas » de Chalosse. Más tarde, se afilió a varias asociaciones micológicas y aprendió mucho de otros profesionales del sector. Fue jefe de la sección de micología de la Société Linnéenne de Burdeos de 2007 a 2009, luego cofundó los Cercles d’Etudes mycologiques en Aquitaine y fue su portavoz hasta 2018.

Desde 2018 preside la asociación « A la poursuite des champignons ».

Von Herrn Jean-Michel Pujol, Pilze: sie kennen, sie erkennen, Verwechslungen vermeiden.

Herr Pujol interessierte sich schon als Kind für Pilze, als seine Großmutter mütterlicherseits ihn « zu den Pilzen » nach Chalosse brachte. Später trat er in mykologische Vereine ein und lernte viel von anderen auf dem Feld. Von 2007 bis 2009 war er Leiter der Mykologieabteilung der Société Linnéenne de Bordeaux, danach Mitbegründer des Cercles d’Etudes mycologiques en Aquitaine und bis 2018 dessen Sprecher.

Schließlich ist er seit 2018 Vorsitzender des Vereins « A la poursuite des champignons ».

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Cadillac-Podensac