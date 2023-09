Soirée théatre Foyer Rural Pujols-sur-Ciron, 22 septembre 2023, Pujols-sur-Ciron.

Pujols-sur-Ciron,Gironde

L’association UTL Arts et Découvertes de Pujols sur Ciron propose une soirée théâtre présentée par les Compagnons de la Veillée le Vendredi 22 septembre 23 – à 20 h au Foyer rural de Pujols-sur-Ciron.

C’est une pièce écrite par Gérard Levoyer « Burlingue » dont voici l’intrigue : Deux employées modèles, collègues depuis des années, entrent en conflit pour une gomme que l’une possède et dont l’autre a besoin. Ce conflit absurde dégénère au point de devenir un affrontement terrible, féroce, sans concession. L’absurdité du sujet prête à rire mais pas seulement..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Foyer Rural Le Bourg

Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The UTL Arts et Découvertes association in Pujols-sur-Ciron is offering an evening of theater presented by Les Compagnons de la Veillée on Friday, September 22, 23? at 8 pm at the Foyer Rural in Pujols-sur-Ciron.

The plot of Gérard Levoyer’s play « Burlingue » is as follows: Two model employees, colleagues for years, come into conflict over an eraser that one possesses and the other needs. This absurd conflict degenerates into a terrible, ferocious, uncompromising confrontation. The absurdity of the subject matter is laugh-out-loud funny.

La asociación UTL Arts et Découvertes de Pujols-sur-Ciron ofrece una velada teatral presentada por los Compagnons de la Veillée el viernes 22 de septiembre 23? a las 20:00 h en el Foyer rural de Pujols-sur-Ciron.

El argumento de la obra « Burlingue », de Gérard Levoyer, es el siguiente: dos empleadas modelo, colegas desde hace años, entran en conflicto por una goma de borrar que una tiene y la otra necesita. Este absurdo conflicto degenera en un enfrentamiento terrible, feroz, sin concesiones. No es sólo lo absurdo del tema lo que hace reír.

Der Verein UTL Arts et Découvertes in Pujols sur Ciron bietet am Freitag, den 22. September 23? um 20 Uhr im Foyer rural in Pujols-sur-Ciron einen Theaterabend an, der von den Compagnons de la Veillée präsentiert wird.

Es handelt sich um ein von Gérard Levoyer geschriebenes Stück « Burlingue » mit folgender Handlung: Zwei vorbildliche Angestellte, die seit Jahren Kollegen sind, geraten in einen Konflikt um einen Radiergummi, den die eine besitzt und den die andere braucht. Dieser absurde Konflikt eskaliert zu einer schrecklichen, heftigen und kompromisslosen Konfrontation. Die Absurdität des Themas regt zum Lachen an, aber nicht nur das.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Cadillac-Podensac