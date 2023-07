Oeil du Ciron projection Licorice Pizza Foyer Rural Pujols-sur-Ciron, 30 juin 2023, Pujols-sur-Ciron.

Pujols-sur-Ciron,Gironde

Notre dernière séance de la saison aura lieu le vendredi 30 juin. Pour que ce moment soit festif, nous avons fait le choix de Licorice Pizza de Paul Anderson (2021).

C’est un film d’amour sans clichés, vif et farfelu. Ces deux jeunes protagonistes, plutôt originaux, nous émeuvent et nous amusent. Et leur histoire, semble avoir

été tournée les mains dans les poches en sifflotant, se déroule dans la Californie colorée des années 70, au son de ses musiques mythiques.

Un film aérien, solaire !

Le film sera présenté avant sa projection et suivi d’un verre. Prix d’entrée 3 euros ..

2023-06-30 fin : 2023-06-30 . .

Foyer Rural Le Bourg

Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Our last session of the season takes place on Friday June 30. To make it a festive occasion, we’ve chosen Paul Anderson’s Licorice Pizza (2021).

It’s a love film without clichés, lively and wacky. These two rather original young protagonists move and amuse us. And their story seems to have been

their hands in their pockets and whistling, takes place in the colorful California of the 70s, to the sound of its mythical music.

An airy, sunny film!

The film will be shown beforehand, followed by a drink. Admission 3 euros.

Nuestra última sesión de la temporada tendrá lugar el viernes 30 de junio. Para que sea una ocasión festiva, hemos elegido la Pizza de regaliz de Paul Anderson (2021).

Es una película de amor sin clichés, animada y chiflada. Estos dos jóvenes protagonistas bastante originales nos conmueven y divierten. Y su historia, que parece haber sido

y su historia, que parece haber sido rodada con las manos en los bolsillos y silbando, se desarrolla en la colorida California de los años 70, al son de su legendaria música.

Una película alegre y soleada

Previamente se proyectará la película, seguida de una copa. Entrada: 3 euros.

Unsere letzte Sitzung in dieser Saison findet am Freitag, den 30. Juni statt. Um diesen Moment festlich zu gestalten, haben wir uns für Licorice Pizza von Paul Anderson (2021) entschieden.

Es ist ein klischeefreier, lebhafter und skurriler Liebesfilm. Die beiden jungen, recht originellen Protagonisten rühren uns und amüsieren uns. Und ihre Geschichte, scheint wie

mit den Händen in den Taschen gedreht worden zu sein und zu pfeifen, spielt sich im bunten Kalifornien der 70er Jahre ab, zu den Klängen seiner legendären Musik.

Ein luftiger, sonniger Film!

Der Film wird vor seiner Vorführung gezeigt und anschließend gibt es einen Umtrunk. Eintrittspreis 3 Euro .

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Cadillac-Podensac