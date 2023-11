ceili d’imbolc à Prety 71290 Foyer Rural, Préty (71) ceili d’imbolc à Prety 71290 Foyer Rural, Préty (71), 10 février 2024, . ceili d’imbolc à Prety 71290 Samedi 10 février 2024, 15h00 Foyer Rural, Préty (71) 15 ceili irlandais traditionnel avec stage d’initaition l’apres midi samedi 10 fevrier 2024 à 20h30 au foyer rural de Prety plus de detail en janvier! source : événement ceili d’imbolc à Prety 71290 publié sur AgendaTrad Foyer Rural, Préty (71) Rue du Foyer Rural

Foyer Rural, 71290 Préty, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46183 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T19:00:00+01:00

2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T19:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Foyer Rural, Préty (71) Adresse Rue du Foyer Rural Foyer Rural, 71290 Préty, France Age max 110 Lieu Ville Foyer Rural, Préty (71) latitude longitude 46.541494;4.942883

Foyer Rural, Préty (71) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//