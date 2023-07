Stage de set dancing irlandais avec Sean Leyden Foyer Rural, Préty (71) Stage de set dancing irlandais avec Sean Leyden Foyer Rural, Préty (71), 14 janvier 2024, . Stage de set dancing irlandais avec Sean Leyden Dimanche 14 janvier 2024, 10h00 Foyer Rural, Préty (71) 15 Stage de perfectionnement en set dancing irlandais animé par Sean Leyden (Irlande du Nord) dimanche 14 janvier 2024 en journée plus d’informations en septembre! source : événement Stage de set dancing irlandais avec Sean Leyden publié sur AgendaTrad Foyer Rural, Préty (71) Rue du Foyer Rural

Foyer Rural, 71290 Préty, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43900 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-14T10:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00

2024-01-14T10:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu Foyer Rural, Préty (71) Adresse Rue du Foyer Rural Foyer Rural, 71290 Préty, France Age max 110 Lieu Ville Foyer Rural, Préty (71)

Foyer Rural, Préty (71) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//